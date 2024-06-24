В Германии задержали двоих подозреваемых в шантаже семьи гонщика Михаэля Шумахера

В городе Гросс-Герау земли Гессен в Германии 19 июня задержали двоих человек, которых подозревают в шантаже семьи бывшего семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, пишет Associated Press со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Задержанные — 53-летний мужчина и его 30-летний сын. Оба, по данным немецкого агентства DPA, находятся на испытательном сроке по другому делу. Их имена в прокуратуре не назвали.

Как заявили в прокуратуре, задержанные сообщили семье Шумахера, что у них есть файлы, которые близкие гонщика «не хотели бы публиковать», и потребовали несколько миллионов евро. Некоторые из этих файлов, по данным прокуратуры, подозреваемые отправили семье гонщика в подтверждение, но детали ведомство не раскрывает.

Оба задержанных находятся под стражей. Если вина будет доказана, то им, по словам прокурора, грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в Мерибеле в декабре 2013 года, и с тех пор о его состоянии достоверно ничего неизвестно. В сентябре 2021 года жена и сын Шумахера в документальном фильме, вышедшем на Netflix, рассказывали, что гонщик не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими. «Спорт-экспресс» в декабре 2023 года писал, что Шумахер живет под присмотром семьи и врачей в доме в Швейцарии.

В середине апреля 2023 года немецкий журнал Die Aktuelle вышел с фотографией гонщика на обложке и заголовком «Михаэль Шумахер: первое интервью». Вскоре выяснилось, что статья, посвященная семейной жизни Шумахера после травмы, была сгенерирована искусственным интеллектом. После этого руководство журнала уволило главного редактора Энн Хоффманн, а семья Шумахера подала в суд на издание и выиграла 200 тысяч евро.