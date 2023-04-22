В Германии уволили главного редактора журнала Die Aktuelle за публикацию сгенерированного искусственным интеллектом интервью с Михаэлем Шумахером

Руководство журнала Die Aktuelle уволило главного редактора Энн Хоффманн за публикацию интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, которое было сгенерировано искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Funke Mediengruppe.

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke», — цитирует пресс-служба слова Бьянки Польманн, исполнительного директора Funke. Она также принесла извинения семье Шумахера.

В заявлении говорится, что Энн Хоффманн руководила журналом с 2009 года.

Как напоминает Der Spiegel, в середине апреля на обложке журнала Die Aktuelle была напечатана фотография чемпиона Формулы-1 с заголовком «Михаэль Шумахер: первое интервью». В подзаголовке говорилось: «Это звучало обманчиво правдоподобно». Источником интервью был указан сайт, «имеющий отношение к искусственному интеллекту».

В свою очередь CNN пишет, что сама статья была посвящена семейной жизни бывшего гонщика после аварии и его здоровью. То, что статья была сгенерирована искусственным интеллектом, становилось понятно только к концу статьи, отмечает канал.

20 апреля стало известно, что семья Шумахера собирается подать в суд на журнал за-за этой публикации.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на лыжах получил тяжелую черепно-мозговую травму. С тех пор он не появлялся на публике, а о его состоянии мало что известно. Как пишет Sport-express, с 2013 года бывший чемпион Формулы-1 остается прикован к кровати.

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