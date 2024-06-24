В Евросоюзе с 25 июня закроют доступ к сайтам РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты». Москва пообещала ответные меры
Совет Евросоюза утвердил запрет на доступ к четырем российским СМИ, которые, по мнению европейских властей, представляют «значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности» ЕС. Решение опубликовано 24 июня в официальном журнале ЕС.
В нем сказано, что, начиная с 25 июня, в Евросоюзе будет ограничен доступ ко всем организациям, перечисленным в приложении к регламенту от 17 мая. В нем упоминаются:
- РИА Новости;
- «Известия»;
- «Российская газета»;
- Voice of Europe.
В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, отметив, что запрет «в отношении одного или нескольких субъектов» начнет действовать не ранее 25 июня, если Совет ЕС примет соответствующее решение. В решении от 24 июня говорится, что запрет распространяется на все четыре организации.
Доступ к сайтам изданий закроют в рамках ограничительных мер, принятых в связи с «действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине».
В заявлении ЕС отмечается, что упомянутые российские медиа, подконтрольные государству, занимаются пропагандой, «играют важную роль в разжигании и поддержке агрессивной войны России против Украины и дестабилизации ситуации в соседних странах».
В Евросоюзе отметили, не запрещают упомянутым СМИ и их сотрудникам заниматься в ЕС другой деятельностью, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на принятые меры. «Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время», — заявила Захарова. В мае представитель МИД также обещала ответные меры.
Европейский союз в мае ввел санкции против украинского политика Виктора Медведчука, живущего в России, и подконтрольного ему издания Voice of Europe. В ЕС заявили, что издание участвовало в международной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине и странах ЕС, а также финансировало деятельность пропагандистов и создание сети влияния на представителей европейских политических партий.