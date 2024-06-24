Суд в Москве постановил изъять 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева по иску Генпрокуратуры

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая требовала изъять в доход государства 1,4 миллиарда рублей со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, его бизнес-партнера, бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева и «Сибирской лизинговой компании» (СЛК), сообщает «Интерфакс».

Речь идет о деньгах девяти компаний, которые хранились на счетах в банке «Траст». По версии Генпрокуратуры, эти фирмы не осуществляли реальной деятельности, а выступали средством транзита капитала в пользу Ходорковского и Лебедева. Сейчас все они, кроме «Сибирской лизинговой компании», ликвидированы. Центр «Досье» сообщал, что СЛК принадлежит бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову.

Согласно иску Генпрокуратуры, в 2005 году Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в различных преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда же суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с бизнесменов 17,4 миллиарда рублей ущерба, причиненного государству.

Фигуранты дела, как утверждается в иске, не возместили ущерб добровольно, после чего Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, которое до настоящего времени не завершено. В связи с этим Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства деньги со счетов компаний Ходорковского и Лебедева.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках «дела ЮКОСа». Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована.

Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен уехал из России. Платон Лебедев вышел на свободу в 2014-м.

Власти России объявили Ходорковского в розыск в рамках расследования дела об мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также по делу о «фейках» про российскую армию.