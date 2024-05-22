Центр «Досье»: Генпрокуратура по иску к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву потребовала взыскать деньги с компании бывшего президента «Роснефти»

В Мещанский суд Москвы в начале мая поступил иск Генпрокуратуры о взыскании почти миллиарда рублей и более 1,8 миллиона долларов со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера, бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева. В числе ответчиков была указана «Сибирская лизинговая компания» («СЛК»), которая, как выяснил центр «Досье», принадлежит бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову.

Как пишут журналисты, «СЛК» полностью принадлежит ООО «РН-Лизинг», которой владеют пять кипрских фирм. Бенефициарами «РН-Лизинг» центр «Досье» называет Аллу Михайловну Замятину и Алексея Сергеевича Богданчикова.

В документах кипрской фирмы Crestpine Limited — одной из пяти компаний-владельцев «РН-Лизинг» — журналисты нашли подробные данные Алексея Богданчикова, включающие дату рождения и гражданство (1 июля 1979 года, Мальта). Согласно этим документам, свои акции Алексей получил от гражданина Кипра Сергея Богданчикова, родившегося 10 августа 1957 года. Эти данные полностью совпадают с данными бывшего президента компании «Роснефть» Сергея Богданчикова и его сына Алексея, пишет центр «Досье».

Журналисты напоминают, что Сергей Богданчиков возглавлял «Роснефть» с 1998 по 2010 годы — в те же годы «Роснефть» получила активы ЮКОСа после ареста владельцев. Сейчас семья Богданчикова владеет компанией «Датапро», которая предоставляет услуги дата-центров. По данным издания «Проект», им также принадлежит элитная недвижимость на Рублевке.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках «дела ЮКОСа». Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована — большая часть активов досталась «Роснефти». Президент РФ Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен покинул Россию. Платон Лебедев вышел на свободу в 2014 году.