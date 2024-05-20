Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Информационные агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники, 20 мая раскрыли подробности об иске Генпрокуратуры, поданном к бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, его бизнес-партнеру, бывшему руководителю «Менатепа» Платону Лебедеву, а также к компании «Сибирская лизинговая компания».

По информации российских информагентств, прокуратура требует обратить в доход РФ 986 миллионов рублей и 1,8 миллиона долларов, находящихся, как утверждается, на банковских счетах Ходорковского и Лебедева. Общая сумма денежных средств, которые Генпрокуратура просит обратить в доход государства, составляет 1,413 миллиарда рублей, указывает «Интерфакс».

По данным источников, деньги хранятся на счетах, открытых в банке «Траст». По информации РИА Новости, деньги находятся на счетах девяти компаний: ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-сибирская сервисная компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп лимитед».

ТАСС указывает, что иск подан «в связи с невозмещением 17,4 миллиарда рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений».

Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Мещанский суд Москвы 8 мая. Сообщалось, что иск к Ходорковскому, Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» подан «в интересах Российской Федерации», но суть претензий не раскрывалась. Суд приступит к рассмотрению иска 27 мая.

Ответчики по иску не комментировали претензии прокуратуры.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках «дела ЮКОСа». Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована. Президент РФ Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен покинул Россию. Платон Лебедев вышел на свободу в 2014 году.