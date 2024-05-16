Генпрокуратура России подала в суд на Михаила Ходорковского. В чем суть претензий, неясно

В Мещанский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры к Михаилу Ходорковскому. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных судов общей юрисдикции Москвы.

Помимо Ходорковского, ответчиками по иску заявлены бывший руководитель «Менатепа» и бизнес-партнер Ходорковского Платон Лебедев, а также «Сибирская лизинговая компания».

Иск был подан 8 мая «в интересах Российской Федерации».

Суть иска в суде не уточнили. В Генпрокуратуре ситуацию пока не комментировали.

Как уточняет РИА Новости, первая формальная беседа по иску назначена на 27 мая.

Ходорковский и Лебедев в 2005 и 2010 годах были осуждены российским судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в рамках «дела ЮКОСа». Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована.

Ходорковский покинул Россию, после того как был помилован в конце 2013 года. В 2015 году его объявили в розыск в рамках расследования дела об мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. С января 2024 года его также разыскивают по обвинениям в военных «фейках».