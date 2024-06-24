Евросоюз согласовал передачу 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов на ПВО и боеприпасы для Украины

Страны Евросоюза окончательно согласовали транш в 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных активов российского Центробанка, который Украина получит в июле, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС.

По словам Борреля, деньги будут направлены на помощь Киеву с противовоздушной обороной, боеприпасами и поддержкой украинской промышленности. К концу 2024 года Украина получит еще один миллиард евро прибыли от российских замороженных активов, добавил Боррель.

Перевод этих средств Киеву блокировала Венгрия. По словам Борреля, из-за позиции Будапешта министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать семь правовых актов, необходимых для разблокирования еще шести миллиардов евро из средств Европейского фонда мира, которые тоже предполагалось пустить на военную помощь Украине.

Однако при принятии решения о передаче Украине доходов от замороженных российских активов другие страны ЕС пришли к выводу, что у Венгрии нет права вето — поскольку, как пояснил Боррель, она отказалась от предыдущих решений, лежащих в основе этой схемы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ обвинил страны в разжигании войны, сказав, что ЕС «пересек красную линию», и заявил, что Венгрия будет искать правовые способы оспорить это решение.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов Центробанка. Большая часть средств (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС на протяжении долгого времени не могли прийти к соглашению относительно использования этих денег, опасаясь, что полная конфискация активов отразится на стабильности евро.

21 мая 2024 года страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Ожидается, что замороженные российские активы будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро прибыли. Выплаты Украина будет получать дважды в год.

что происходит с российскими активами

Запад все ближе к тому, чтобы направить российские резервы на помощь Украине. На какие суммы может рассчитывать Киев? И почему Европа сильнее, чем США, опасается конфисковать активы РФ?

что происходит с российскими активами

Запад все ближе к тому, чтобы направить российские резервы на помощь Украине. На какие суммы может рассчитывать Киев? И почему Европа сильнее, чем США, опасается конфисковать активы РФ?