The Washinghton Post: Россия за полгода могла получить из КНДР 1,6 миллиона снарядов для войны в Украине

Северная Корея могла поставить в Россию с августа 2023 года по январь 2024 года 1,6 миллиона артиллерийских снарядов. Такой вывод, пишет The Washington Post, можно сделать на основе данных, полученных некоммерческой организацией C4ADS, которая занимается вопросами глобальной безопасности, от анонимного источника в российской транспортно-логистической компании.

По данным C4ADS, за указанный период из двух портовых городов на российском Дальнем Востоке в 16 населенных пунктов на западе РФ на границе с Украиной были доставлен 74 тысячи метрических тонн грузов, что соответствует весу 1,6 миллиона артиллерийских снарядов того калибра, который используют войска РФ. В пунктах назначения эти грузы помечались как «боеприпасы».

Северная Корея не указывается напрямую как страна происхождения этих грузов, но отправление их из портовых городов на Дальнем Востоке совпадает с временем захода туда судов, прибывших из КНДР.

Издание отмечает, что это серьезное косвенное доказательство поставок боеприпасов из КНДР в Россию, о которых неоднократно говорили на Западе.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетил КНДР, подписав во время визита договор о «всеобъемлющем партнерстве». Этот документ, отмечает The Washington Post, в числе прочих дает формальные основания для поставок боеприпасов из КНДР в Россию.

Читайте также

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?

Читайте также

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?