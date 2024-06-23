В результате нападения на церковь в Дербенте погиб священник

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил гибель священника при нападении на церковь в Дагестане. В распространенном НАК заявлении, которое цитируют российские информагентства, в том числе «Интерфакс», говорится: «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции».

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграмм-канале написал, что, 66-летнему отцу Николаю (протоиерею Николаю Котельникову) «перерезали горло». Также, по его данным, погиб охранник церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Из заявления НАК следует, что в Дагестане было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС (рядом с ним расположена еще одна синагога).

В связи с нападениями в Дербенте и Махачкале Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт).

МВД Дагестана сообщило о 16 пострадавших в Дербенте и Махачкале. Ранее сообщалось о как минимум двоих убитых полицейских и шести раненых сотрудниках МВД.

По данным МВД Дагестана, в Махачкале были убиты двое участников нападения. Сколько всего человек участвовали в нападении, правоохранительные органы республики пока не уточняют.

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