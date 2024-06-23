МВД Дагестана сообщило о шести убитых в Дербенте и Махачкале полицейских, 12 получили ранения
В Дагестане в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале погибли шестеро сотрудников полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. 12 полицейских получили ранения, заявили в МВД Дагестана.
В Дагестане вечером 23 июня было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС (рядом с ним расположена еще одна синагога).
Сколько человек участвовали в нападении, пока не сообщается. Правоохранительные органы Дагестана заявили о двух убитых в Махачкале боевиках. Еще двое участников нападения задержаны, заявили источники «Интерфакса».
В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции (подробнее о нем можно прочитать здесь). Следственный комитет квалифицировал нападение как теракт, возбудил уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.