«Фонтанка»: в Петербурге по подозрению в вымогательстве задержан бывший топ-менеджер медиагруппы «Патриот» и «фабрики троллей» Евгения Пригожина

В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева, пишет «Фонтанка».

Следствие, по данным издания, считает, что Горбунов и Метелев долгое время требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича,

Горбунов, пишет «Фонтанка», бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА Новости. По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил и всеми входящими в медиаструктуру Евгения Пригожина телеграм-каналами.

Метелев в начале 2000-х был издателем газеты «Версия в Питере», сейчас он занимает пост главного редактора сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, связанным с Пригожиным.

С основателем ЧВК Вагнера связан и Малькевич, в вымогательстве у которого подозревают Горбунова и Метелева. Малькевич ранее руководил сайтом USA Really — дочерним проектом РИА ФАН — медиа, входившее в холдинг Пригожина. В 2023 году Малькевич был советником губернатора Херсонской области, пишет «Фонтанка», а сейчас являет сспецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга и претендует на место в Законодательном собрании Петербурга от «Единой России».

Евгений Пригожин на базе «фабрики троллей», работавшей с 2013 года, создал медиагруппу «Патриот», в которую входили многие пропагандистские медиа, в том числе РИА ФАН.

После мятежа, поднятого ЧВК Вагнера в июне 2023 года, Пригожин, как писала «Медуза», объявил, что его медиахолдинг «уходит из публичного поля». «Ротонда» утверждала, что он также распустил «фабрику троллей».

В августе 2023 года самолет Пригожина разбился в Тверской области, все находившиеся на борту погибли.

Что происходило с медиаимперией Пригожина после мятежа

«Работа парализована» Пригожин годами создавал свою медиаимперию — но теперь его сайты блокируют, а офисы обыскивают. «Медуза» попыталась узнать, что ждет эту машину пропаганды

Что происходило с медиаимперией Пригожина после мятежа

«Работа парализована» Пригожин годами создавал свою медиаимперию — но теперь его сайты блокируют, а офисы обыскивают. «Медуза» попыталась узнать, что ждет эту машину пропаганды