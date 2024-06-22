Посол РФ сообщил, что США закроют отделения российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке

Американские власти решили закрыть два отделения визового центра России в США — в Вашингтоне и Нью-Йорк. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать <…>, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением», — сказал он.

Посол добавил, что это создаст дополнительную нагрузку на дипломатических и консульских работников, так как российские генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке «обескровлены».

Антонов также утверждает, что американские власти отобрали у российских дипломатов «карточки освобождения от налога».

« Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — пояснил посол.

В апреле 2022 года Антонов сообщал, что Bank of America — один из крупнейших банков США — закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Он говорил, что российское посольство фактически «находится в блокаде со стороны государственных структур США». Сообщалось также, что американская сторона потребовала сократить на 40% штат консульского отдела российского посольства.

За последние годы из-за ухудшения российско-американских отношений количество дипмиссий и сотрудников российских и американских консульств значительно сократилось.