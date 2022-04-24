В США закрыли банковские счета двух консульств РФ. Российский посол заявил о «блокаде» посольства в Вашингтоне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Bank of America — один из крупнейших банков США — закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят. <…> Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал Антонов (цитата по РИА Новости).

Посол России также упомянул «достаточно многочисленные демонстрации» у посольства. Кроме того, по его словам, «были акты вандализма, обливали краской». Антонов связал это с «русофобией, которая развернута на данный момент в США», пишет ТАСС.

В прошлом Антонов не раз жаловался на притеснения со стороны властей США. Так, он говорил о неоднократных высылках дипломатов РФ и о том, что ему самому угрожали отъездом из Вашингтона.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь