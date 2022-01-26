Посол России в США: Госдепартамент пригрозил мне отъездом из Вашингтона из-за разногласий по визам охранников американского посла в Москве

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Госдепартамент пригрозил вынудить российского посла Анатолия Антонова уехать из США, если Россия не выполнит «ряд условий», касающихся выдачи виз охранникам американского посла в Москве. Об этом ТАСС заявил сам Антонов.

На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

Посол добавил, что «американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в США. По его словам, генеральные консульства России в Хьюстоне и Нью-Йорке не могут работать, так как там нет персонала, а часть сотрудников посольства в Вашингтоне по требованию американской стороны вынуждены будут уехать раньше срока, на который они приезжали.

Антонов подчеркнул, что Россия не может рассматривать действия США никак иначе, кроме как «высылку <…>, недружественный, враждебный шаг против» РФ.

Россия и США в последние годы сокращают штаты дипломатических миссий друг друга. США, как заявляло министерство иностранных дел РФ, отказывает российским дипломатам в визах. Россия в 2021 году объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию. Кроме того, обе страны не раз взаимно высылали дипломатов. При этом Россия неоднократно предлагала США снять все ограничения на работу дипмиссий.

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