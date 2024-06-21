Власти РФ смягчили требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ приняло решение смягчить требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.

Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь же этот порог снижен до 60%, сообщается в телеграм-канале правительства.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», говорится в сообщении.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в 2023 году с целью, как объявлялось, обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Срок действия требования недавно был продлен — до 30 апреля 2025 года.

Определенную долю валютной выручки обязаны продавать экспортеры, работающие в топливно-энергетическом комплексе, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зерновом хозяйстве.

12 июня Минфин США ввел санкции в отношении Московской биржи, из-за которых были остановлены торги долларом и евро. Банк России, использовавший результаты биржевых торгов для установки курса национальной валюты, перешел на другую методику расчета — на основе банковских отчетностей и информации о внебиржевых торгах.

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