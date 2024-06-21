Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразило протест в связи с заключением договора о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

В министерстве заявили послу, что военное сотрудничество Северной Кореи и России — это нарушение резолюций Совбеза ООН, оно оказывает «негативное влияние на региональную ситуацию и российско-корейские отношения».

20 июня в правительстве Южной Кореи заявили, что пересмотрят свою позицию по поставкам оружия Украине из-за соглашения КНДР и России. Ранее Сеул отказывался передавать Киеву летальное оружие. «Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее», — сказал советник президента по национальной безопасности Чан Хо Чжин.

Президент России Владимир Путин позже выразил надежду, что Сеул не будет поставлять Киеву летальное оружие, так как это «было бы очень большой ошибкой». Если это произойдет, то российские власти будут «принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», добавил он.

Владимир Путин посещал в КНДР 18-19 июня. Это был его первый визит в Северную Корею с 2000 года. Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одна из его статей предусматривает, что если одна из сторон договора подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, то другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Эта статья в новом соглашении практически полностью повторяет статью договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года.

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