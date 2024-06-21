«Медиазона»: в воинской части в Калининградской области погиб 19-летний срочник. Его нашли с простреленной челюстью

В воинской части № 49289 под Неманом в Калининградской области погиб 19-летний срочник из Петербурга Лев Н., пишет «Медиазона» со ссылкой на сестру военного Дарью.

По словам Дарьи, отцу погибшего «вскользь» сказали, что над Львом «сексуально надругались» и он покончил с собой. «Следователь сказал папе, что Льва заставляли сделать очень специфичные действия с кем-то, поэтому он совершил суицид», — рассказала Дарья.

О погибшем срочнике 19 июня также сообщило местное издание «Клопс». По его данным, у военного была прострелена челюсть, он умер до приезда скорой.

Сестра погибшего рассказывает, что 15 июня Льва навещала мать и он «светился от радости, были большие планы на жизнь». По ее словам, он рассказывал матери, что в части, куда его перевели за день до этого, «психи» и что он «в ужасе» от них, но покидать армию не хочет. До этого Лев служил в поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области, куда он попал в конце осени 2023 года.

В версию о самоубийстве семья Льва, как пишет «Медиазона», не верит и предполагает, что его могли убить. По словам Дарьи, тело брата должны доставить в Петербург 25 июня. Семья погибшего не собирается подписывать документы о самоубийстве и хочет потребовать проведения независимой экспертизы.

хроника 849-го дня войны

Война Восемьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

хроника 849-го дня войны

Война Восемьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»