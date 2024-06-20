В Петербурге арестовали фотографа и художницу, которых обвиняют в участии в фотосессии на кладбище

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под арест до 17 июля фотографа Сергея Евстюхина и художницу Кристину Рожкову, которых обвиняют в надругательстве над местами захоронения из-за фотосессии на Большеохтинском кладбище, сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, Сергей Евстюхин вместе с Кристиной Рожковой и еще двумя девушками вечером 17 июня провел на кладбище фотосессию «с элементами обнажения» и с использованием «христианских символов и атрибутики», а затем выложил фото и видео в интернет. Его задержали два дня спустя, 19 июня.

В числе тех, кто был с Евстюхиным и Рожковой на кладбище, называются фамилии Пантелеева и Гуменная. Художницу Анну Пантелееву, которую также обвинили в надругательстве над местами захоронения, суд арестовал накануне. О четвертой фигурантке дела неизвестно.

Евстюхину и Рожковой предъявили пункт «а» части 2 статьи 244 УК. Максимальное наказание по нему — до пяти лет лишения свободы. Защита обоих просила суд избрать другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд в этом отказал.

18 июня в Петербурге задержали 22-летнюю Анну Пантелееву, которая, как утверждала «Фонтанка», снялась на кладбище с обнаженной грудью. Фото в частности опубликовал основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, который добавил к ним данные девушки и написал, что она «устроила голую фотосессию, распяв себя на кресте». После этого, по словам Пантелеевой, ей начали угрожать. Также жалобу в полицию на Пантелееву написал доносчик Тимур Булатов.

На следующий день о своем задержании сообщила Кристина Рожкова. Она утверждала, что не участвовала в фотосессии. Позже также стало известно, что задержан фотограф Сергей Евстюхин. «Фонтанка» писала, что в фотосессии участвовали четыре человека, и все они задержаны, однако имен не приводила.