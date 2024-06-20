Минздрав сообщил о 300 заразившихся ботулизмом из-за некачественной еды из доставки

По состоянию на 20 июня как минимум 301 человек попал в больницы с диагнозом ботулизм, отравившись некачественными блюдами из доставки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Среди пострадавших 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам министра, в течение последнего года российские власти разрабатывали новый препарат для лечения ботулизма и в ближайшее время начнутся его клинические испытания.

Массовые отравления едой и подозрения на ботулизм фиксируют с прошлой недели в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Роспотребнадзор назвал источником заболевания салаты с фасолью, которые доставляла компания «Кухня на районе». Некачественную продукцию изъяли из оборота, а работу сервиса доставки приостановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). В рамках расследования были задержаны четверо подозреваемых: директор «Кухни на районе» Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор компании-поставщика фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов. Суд отправил повара на два месяца в СИЗО, остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

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