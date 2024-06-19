Суд отказался арестовать трех из четырех фигурантов дела об отравлении едой из «Кухни на районе». В СИЗО отправили только повара из Таджикистана

Замоскворецкий суд Москвы отказал следствию в аресте трех из четырех фигурантов дела о массовом отравлении блюдами из фасоли, которые доставляла компания «Кухня на районе». Об этом сообщает ТАСС.

Директору «Кухни на районе» Антону Лозину, главе отдела качества компании Елене Машковой и коммерческому директору поставлявшей фасоль компании «Савон-К» Владимиру Шину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Повара «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова, которого ранее задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, суд отправил в СИЗО на два месяца.

В результате отравления едой, заказанной в сервисе «Кухня на районе», за несколько дней более 120 жителей Москвы обратились к врачам с подозрением на ботулизм. Более 50 из них госпитализированы в тяжелом состоянии, 30 попали в реанимацию. Случаи подозрения на ботулизм также зарегистрировали в Нижнем Новгороде и Казани.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

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