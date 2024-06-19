Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple

Американский производитель чипов и компьютерного оборудования Nvidia обогнал по рыночной капитализации Microsoft и стал самой дорогой компанией в мире, пишет Reuters.

К концу торговой сессии 18 июня акции Nvidia выросли на 3,5%, достигнув исторического максимума в 135,58 доллара. Таким образом рыночная стоимость компании увеличилась до рекордных 3,335 триллиона долларов.

В то же время акции Microsoft подешевели на 0,45%, а ее капитализация упала до 3,317 триллиона. Акции Apple подешевели более чем на 1%, в результате чего их стоимость составила 3,286 триллиона.

Как отмечает Reuters, Nvidia сумела увеличить свою рыночную капитализацию с одного триллиона до двух всего за девять месяцев, перешагнув эту отметку в феврале 2024 года. Для сравнения, у Apple на это ушло 719 торговых дней, а Microsoft потребовалось 650 дней, пишет РБК.

В начале июня рыночная капитализация Nvidia превысила три триллиона, в результате чего компания вышла на второе место в списке самых дорогих компаний мира, обойдя по этому показателю Apple.

Reuters пишет, что стремительный рост стоимости Nvidia за последний год связан с оптимизмом инвесторов в отношении перспектив развития технологий искусственного интеллекта. Процессоры Nvidia считаются лучшими на рынке для этих задач, и спрос на них значительно превышает предложение.

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