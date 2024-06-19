Более 550 паломников погибли из-за жары во время хаджа в Мекку

По меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии, сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на арабских дипломатов.

Не менее 323 погибших были египтянами. Большинство из них умерли от болезней, связанных с жарой, сообщили агентству два собеседника. По их словам, только один из погибших получил смертельные ранения во время давки в толпе.

Также погибли по меньшей мере 60 иорданцев, тридцать пять тунисцев, 11 иранцев и трое сенегальцев, пишут AFP и Reuters.

Кроме того, среди погибших во время хаджа паломников — как минимум четверо россиян. В генеральном консульстве России в Саудовской Аравии сообщили, что они умерли «по естественным причинам», пишет РИА Новости.

Паломничество в Мекку началось в пятницу, 14 июня. Каждый год оно проходит в условиях палящей жары. В этом году, по данным Саудовского национального метеорологического центра, температура в Большой мечети в Мекке в понедельник, 17 июня, достигла 51,8 градуса Цельсия.

Хадж (или паломничество) в Мекку проходит каждый год, на него собираются миллионы мусульман (за исключением 2020 года, когда их было значительно меньше: Саудовская Аравия из-за пандемии запретила въезд иностранным паломникам). Во время хаджа каждый год гибнут сотни человек — от жары, от давки, возникающей в толпе и при других инцидентах — например, пожарах в палаточных лагерях паломников. В 2015 году во время давки погибли не менее 2,1 тысячи человек — это крупнейшее число жертв за всю историю хаджа.

как выглядел хадж во время ковида

Хадж в Мекку — сегодня и год назад. Две фотографии

как выглядел хадж во время ковида

Хадж в Мекку — сегодня и год назад. Две фотографии