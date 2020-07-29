28 июля начался хадж в Мекку, который в 2020 году называют беспрецедентным. Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия запретила въезд иностранным паломникам. Как сообщает «Би-би-си», ожидается, что в хадже примут участие не более 10 тысяч человек — вместо двух миллионов, которые обычно приезжали в Мекку в предыдущие годы. Паломников обязали постоянно носить маски, у них измеряют температуру, их тестируют на коронавирус. Вот как выглядит хадж в Мекку 29 июля 2020 года — и как он выглядел 8 августа 2019-го.

29 июля 2020 года AFP / Scanpix / LETA

8 августа 2019 года Fethi Belaid / AFP / Scanpix / LETA