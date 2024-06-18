Российские магазины «Леруа Мерлен» сменят название на «Лемана ПРО»

Сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен» объявила о ребрендинге в России. Компания продолжит работу под названием «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO).

Как отмечается в пресс-релизе, новое название отражает все ключевые приоритеты компании: Le (leader — лидер рынка), Ma (maison — дом, пространство), Na (nature — экологическая и социальная ответственность), PRO (фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов).

Ребрендинг будет проходить поэтапно, первые магазины обновят логотипы и фирменный стиль еще до конца 2024 года, а целиком процесс будет завершен в 2025-м, говорится в заявлении на сайте компании.

Французская компания Leroy Merlin работает в России с 2004 года. Сейчас сеть насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. В компании работает более 45 тысяч сотрудников. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания не закрыла свои российские магазины, но свернула программу инвестиций. В рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России за 2022 год «Леруа Мерлен» заняла первое место. Выручка компании за этот год составила 529,7 миллиарда рублей.

В феврале 2023 года вышло совместное расследование Le Monde и The Insider, в котором утверждалось, что французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен» участвовали в поставках гуманитарной помощи российским военным. Компании это отрицали. В марте 2023 года «Леруа Мерлен» объявила, что продаст все российские магазины местному менеджменту. Год спустя подразделение «Леруа Мерлен» в России в рамках передачи компании сменило название юрлица на ООО «Ле Монлид», зарегистрированное в Мытищах.

Читайте также

Французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен» после начала войны остались в России. Теперь их подозревают в том, что они бесплатно снабжают российскую армию в Украине

Читайте также

Французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен» после начала войны остались в России. Теперь их подозревают в том, что они бесплатно снабжают российскую армию в Украине