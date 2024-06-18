Hurriyet: после нападения на «Крокус» террористы ИГИЛ готовили в Москве вторую атаку. Турецкая разведка помогла ее предотвратить

Разведка Турции помогла предотвратить еще одну атаку, которую террористы ИГИЛ планировали в Москве после нападения на «Крокус Сити Холл», пишет турецкая газета Hurriyet.

По данным газеты, террористы, представляющие ячейку ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан», собирались организовать вторую атаку после «Крокуса» в переполненном торговом центре. Турецкая разведка связалась с Москвой и сообщила об этом. Эти данные, как пишет Hurriyet, были получены от самих членов организации. Других подробностей газета не приводит.

Hurriyet также отмечает, что турецкие спецслужбы, которые долгое время отслеживали деятельность «Вилаят Хорасан», после нападения на церковь Санта-Мария в Стамбуле в январе 2024 года допросили ряд лиц и установили контакт с российской стороной.

22 марта несколько террористов проникли в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В зрительном зале начался пожар, здание стало рушиться. В результате теракта и пожара погибли более 140 человек, включая нескольких детей.

Открывшие стрельбу террористы попытались скрыться на машине, но были задержаны в Брянской области, отчиталась ФСБ. Их арестовали сразу, позже суд отправил под арест еще несколько человек, которых считают пособниками нападавших — всего по делу о теракте арестованы не менее 12 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка под названием «Вилаят Хорасан», однако российские власти после теракта несколько раз заявляли об «украинском следе». Владимир Путин утверждал, что исполнители теракта были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы. Украина отрицает какую-либо причастность к теракту.