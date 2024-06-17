Минюст объявил Германский исторический институт в Москве «нежелательной» организацией

Министерство юстиции добавило Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) в реестр организаций, деятельность которых объявлена «нежелательной» на территории России.

Согласно реестру, опубликованному на сайте ведомства, соответствующее решение Генпрокуратура приняла 30 мая.

ГИИМ — это один из исследовательских институтов Фонда имени Макса Вебера, основанный в 2005 году с целью развития и укрепления научного сотрудничества между историками России и Германии. В частности, институт предоставлял стипендии и гранты, а также присуждал премии студентам и аспирантам. После начала полномасштабной войны в Украине ГИИМ приостановил проведение мероприятий и конкурс стипендиальных программ.

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