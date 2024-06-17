Латвийский национальный театр расторг договор аренды с организаторами гастролей спектакля российского режиссера Дмитрия Крымова, сообщает Lsm.lv со ссылкой на заявление руководства театра.

Спектакль, главные роли в котором исполнили Чулпан Хаматова и Максим Суханов, собирались показать на русском языке с титрами на латышском в большом зале Латвийского национального театра в Риге 18 и 19 сентября. Показ организовали агентство Entracte International и продюсерская компания Art Forte. Решение театра сдать в аренду сцену для этого спектакля «вызвало возмущение части общественности», отмечает Lsm.lv.

Теперь в театре заявили, что при заключении договора аренды с организаторами гастролей «не было должным образом оценено символическое и моральное значение этого арендного мероприятия в контексте агрессии России против Украины».

«Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке в то время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина», — говорится в заявлении директора театра Мариса Витолса, которое цитирует Lsm.lv.

Кроме того, Латвийский национальный театр установил мораторий на гастроли на русском языке на своих площадках до завершения войны в Украине. «Это решение театра никоим образом не направлено против профессиональных артистов театра, покинувших Россию после начала войны, и уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина», — подчеркнул Витолс.

На сайте Art Forte сообщается, что билеты на спектакль действительны, но показ перенесут на другую площадку. Информация о том, где пройдет спектакль, будет доступна после 25 июня.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Дмитрий Крымов уехал из России в США для постановки «Вишневого сада». Позже режиссер сообщил, что пока не собирается возвращаться. В сентябре 2022 года журнал «Театр» писал, что московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Крымова, который открыто выступил против войны в Украине.

Интервью Дмитрия Крымова

«Сейчас эпоха прямых высказываний» Режиссер Дмитрий Крымов — о том, каким может быть театр после 24 февраля. Он уехал из России во время войны. «Радио Долин»

Интервью Дмитрия Крымова

«Сейчас эпоха прямых высказываний» Режиссер Дмитрий Крымов — о том, каким может быть театр после 24 февраля. Он уехал из России во время войны. «Радио Долин»