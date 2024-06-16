В Ростове-на-Дону заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО

В следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону заключенные одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ведутся переговоры по освобождению заложников. О требованиях заключенных не сообщается. По данным телеграм-канала Baza, обвиняемые смогли отобрать оружие у сотрудников изолятора.

Канал утверждает, что шесть обвиняемых, часть из которых — осужденные по террористическим статьям, выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Baza пишет, что они захватили в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы.

Территория вокруг СИЗО-1 оцеплена. Mash утверждает, что к следственному изолятору съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии. На место происшествия также приехал начальник ГУФСИН.

При этом в ведомстве сообщили, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка контролируемая.