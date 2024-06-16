Связанные с силовиками телеграм-каналы опубликовали видео с убитыми заключенными, которые захватили заложников в ростовском СИЗО

Связанные с российскими правоохранительными органами телеграм-каналы Mash, Shot и «112» опубликовали видео с телами убитых заключенных следственного изолятора № 1, которые захватили в заложники двух сотрудников администрации СИЗО.

На записи видны шесть человек. Двое из них закованы в наручники. Из ролика неясно, живы они или нет. Люди за кадром ругают убитых матом. «Сдохли твари возле мусорки», — говорит один из них.

Внимание! Это очень страшное видео. Если это может навредить вам, не смотрите его.

Мы спрятали это видео, потому что это страшно Все равно хочу увидеть

Внешность и одежда некоторых убитых совпадает с внешностью и одеждой людей, обращение которых ранее публиковали телеграм-каналы, заявляя, что это высказывания захватчиков.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что захватившие заложников заключенные были убиты. По данным телеграм-канала Baza, после штурма двое захватчиков, которые на видео лежат в наручниках, были еще живы. Shot утверждает, что трое заключенных были ранены во время штурма, но умерли до приезда врачей.

16 июня шестеро заключенных выбрались из камеры в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. По данным СМИ, трое из захватчиков ранее были осуждены по делу о подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии в декабре 2023 года.

В ходе переговоров, как сообщалось, заключенные потребовали, чтобы им предоставили автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора. В телеграм-каналах распространили видео с обращением захватчиков, в котором они назвали себя сторонниками ИГИЛ.

Спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников.

подробности

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме

подробности

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме