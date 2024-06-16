Из телеграм-канала главы Ростовской области пропали вопросы о захвате заложников в СИЗО. Губернатор заявил, что комментарии оставили «провокаторы»

Жители Ростовской области пожаловались, что глава региона Василий Голубев не прокомментировал сообщения о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, а их комментарии с вопросами о ситуации были удалены из телеграм-канала губернатора.

На жалобы обратила внимание журналистка Ксении Собчак. Скриншоты и видео того, как комментарии пропадают, а их авторам запрещают оставлять новые под постами губернатора, опубликовали Baza и «Подъем». Вскоре администраторы канала Голубева вовсе закрыли возможность оставлять комментарии под его публикациями.

Голубев в итоге прокомментировал захват заложников в ростовском СИЗО через два часа после того, как ФСИН сообщила об их освобождении. Губернатор Ростовской области заверил, что «с самого утра» получал регулярные доклады о случившемся и был на постоянной связи с силовиками. По его словам, он не комментировал происшествие, «пока правоохранители выполняли свою работу». «Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — добавил Голубев.

В своем сообщении губернатор заявил, что с комментариями по захвату заложников в его телеграм-канал пришли «провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему». «Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флешмоб. Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не поддаваться на провокации», — добавил Голубев.

16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. По данным СМИ, трое из захватчиков ранее были осуждены по делу о подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии в декабре 2023 года. В телеграм-каналах распространили видео с обращением захватчиков, в котором они назвали себя сторонниками . Сотрудники правоохранительных органов пытались вести с заключенными переговоры, но в итоге спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. Захватчиков убили.

Что об этом известно

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме

Что об этом известно

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме