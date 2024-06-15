Верховный суд США отменил запрет на использование «скользящих прикладов», позволяющих стрелять очередями из полуавтоматических винтовок

Верховный суд США отменил запрет на использование «скользящих прикладов» — приспособлений, которые позволяют вести из полуавтоматических винтовок стрельбу, как из автоматов. Об этом сообщает Reuters.

Решение об отмене запрета было принято шестью голосами против трех, против голосовали судьи, назначенные президентами-демократами.

Запрет на эти устройства был введен в 2018 году постановлением Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, которое приравняло винтовки со «скользящим прикладом» к пулеметам. Владение пулеметами в США является незаконным.

Верховный суд счел, что правительство, вынося это решение, превысило свои полномочия, так как винтовку со «скользящим прикладом» нельзя считать пулеметом — потому что во время стрельбы она, как подчеркнул один из судей, «не может произвести более одного выстрела одним нажатием на спусковой крючок».

Поводом для решения о запрете «скользящих прикладов» стал шутинг на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, произошедший в октябре 2017 года. В результате действий стрелка, использовавшего винтовки AR-15 со «скользящими прикладами», погибли 60 человек.