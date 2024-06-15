Суд в Туве приговорил к тюремным срокам подростков, изнасиловавших десятилетнего мальчика. Мать ребенка рассказывала, что местные власти пытались замять дело

Суд в Туве вынес приговоры трем подросткам, изнасиловашим десятилетнего мальчика в селе О-Шынаа. Об этом в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак.

Обвиняемые, двоим из которых на момент преступления в январе 2023 года было 17, а одному — 15 лет, получили сроки в девять лет и десять месяцев, семь лет и восемь лет соответственно.

Максимальное наказание по статье, по которой проходили обвиняемые (насильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста), составляет 20 лет лишения свободы.

Мать пострадавшего от насилия ребенка сообщила, что будет обжаловать приговор.

Мать пострадавшего мальчика рассказывала, что местные власти и следователи пытались замять дело — из-за того, что подростки, насиловавшие ее сына, были из «уважаемых семей», ее просили «не выносить сор из избы». Дело получило широкую огласку после того, как женщина обратилась к известной местной певице Борбаане Баржай: ребенку собрали деньги на лечение в Москве, а расследование передали на контроль правительства Тувы.

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