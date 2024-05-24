«Ребенок спросил у мамы, больно ли умирать» В Тыве судят трех подростков, обвиняемых в изнасиловании 10-летнего мальчика. Его мать утверждает, что местные власти «пытаются замять дело»

В Кызылском городском суде Тывы идет процесс по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика группой старшеклассников в январе 2023 года. Подозреваемые — трое подростков из села О-Шынаа. Им предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Эта статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Мать ребенка Айза рассказала блогеру Веронике Кузнецовой (ведет ютьюб-канал «Косаткина»), что с 10 по 21 января 2023 года ее сын пять раз подвергался насилию. В первый раз ребенка подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки по борьбе, которая проходила в местной школе. Подростки, двум из которых на момент совершения преступления было 17 лет, а одному — 15, перед этим отмечали день рождения и были в состоянии алкогольного опьянения. Они затащили ребенка в уличный туалет, где изнасиловали его.

Старшеклассники запугали мальчика, и о произошедшем его родители узнали только 22 января. К тому моменту Айза заметила, что поведение ее сына изменилось: он отдалился, после занятий сразу уходил в свою комнату, много спал, не делал уроки и отказывался есть. Он начал прятать свое нижнее белье, а из комнаты выходил только завернутым в одеяло. Тетя мальчика рассказала члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой, что у ребенка началось недержание мочи и кала.

Ребенок страдал так, что и представить невозможно. Он у мамы спросил, больно ли умирать. Мама не сразу поняла, в чем дело, у нее полно забот с маленькими детьми. А когда разобралась, схватила его и помчалась в следственный отдел.

Айза обратилась в правоохранительные органы, однако следователь попытался «слить» дело, пишет Меркачева. По словам матери ребенка, после того, как прибывшие на вызов полицейские составили протокол и отправили семью в больницу села Самагалтай, с ними связался следователь, который потребовал немедленно приехать в отделение.

В полиции десятилетнего мальчика допрашивали не менее девяти часов. При этом, как отметила Меркачева, психолога на допросе не было. Мальчик все время плакал. Потом следователь заявил, что ребенку необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу в Кызыле — причем не позднее 8:00 следующего дня.

«Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Мы попросили врача дать нам что-нибудь, чтобы хоть как-то отчистить его. Врач дал нам полотенце. Затем врач сказал, чтобы сын лег на кушетку. Даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок начал кричать от боли, а врач сказал, что с ним все в порядке», — рассказала Айза.

Семья ребенка сообщила следователю, что не доверяет врачу и его выводам. Вернувшись в Самагалтай, они обратились в местную в больницу, но получили отказ. Медсестра сказала семье, что госпитализировать ребенка запретил следователь. Тем не менее, родителям удалось добиться повторной экспертизы, и в конце января 2023 года Следственный комитет Тывы возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали, в феврале суд отправил их под домашний арест.

Широкую огласку дело получило после того, как Айза обратилась за помощью к певице Борбаане Баржай. Мать ребенка рассказала, что подростки, насиловавшие ее сына, были из «уважаемых семей», поэтому ее просили «не выносить сор из избы». По словам матери, с ребенком работали психологи, его положили в больницу, но потом решили выписать, хотя ему стало только хуже. Борбаана Баржай объявила сбор средств на лечение ребенка в Москве. За несколько дней удалось собрать более двух миллионов рублей.

Вскоре после начала сбора денег телеканал «Тува 24» сообщил, что вопрос с лечением мальчика находится на контроле регионального Минздрава и правительства республики, а по поручению главы региона Владислава Ховалыги ребенок будет направлен в Москву. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал передать дело мальчика под контроль центрального аппарата Следственного комитета, подчеркнув, что ребенку не оказали должной медицинской и психологической помощи.

Также он заявил, сославшись на текст Меркачевой, что руководству СК по региону, «похоже, есть чего бояться», поскольку «следствие два месяца делало все, чтобы выгородить подозреваемых». В конце марта 2023 года стало известно, что глава республики принял отставку уполномоченной по правам ребенка в регионе Сайзаны Товуу. Была ли отставка связана с делом об изнасиловании, неясно.

Айза рассказала, что родственники обвиняемых оказывали давление на ее семью и угрожали ей.

Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую и так далее. Я написала заявление, по сей день ответа нет.

Весной 2023 года против самой Айзы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ) из-за старого заявления, которое она написала на мужа после ссоры. Тогда супруги помирились, и разбирательства не было. По словам Айзы, следователи обманом уговорили ее мужа подписать заявление на нее, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. Позднее суд оштрафовал Айзу по этому делу на 20 тысяч рублей.

Мать мальчика также рассказала, что подала заявление о клевете из-за постов в соцсетях, которые, по ее мнению, размещают родственники подозреваемых.

Пишут, что я алкоголичка, что мы с сыном врем, что я плохая мать и не забочусь о своих детях. Я написала заявление. До сих пор ответа от сотрудников МВД я не получила.

По словам Айзы, в соцсетях также пишут, что мальчика якобы насиловал его отец. Мать ребенка рассказала, что одна из местных жительниц подала по этому поводу заявление в СК. «Она рассказала: якобы я ей признавалась, что мой муж насилует меня и сына в извращенной форме. Потом она призналась, что соврала, потому что ей пообещали денег», — сказала Айза. По заявлению женщины следователи допросили обоих родителей, в том числе с применением полиграфа, уточняет Меркачева.

Мать ребенка считает, что обвиняемые могут избежать наказания. «Родители насильников богатые, их родственники и знакомые имеют связи. Они в открытую говорят, что потратили миллионы на взятки, что все на их стороне. У них есть родственники и знакомые во всех структурах и органах, начиная от администрации села и заканчивая правительством республики», — пояснила Айза. Она добавила, что потеряла доверие к представителям местных властей, поскольку считает, что «все [они] в сговоре и пытаются замять это дело».

СК отчитался о завершении расследования дела в июне 2023 года. Вскоре оно поступило в Тес-Хемский районный суд, однако сторона защиты начала затягивать процесс. По словам Айзы, заседания суда неоднократно переносили, а в октябре обвиняемые подали ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей. В итоге дело передали в Кызылский городской суд, где его начали рассматривать заново.

Сторона защиты заявила множество свидетелей и двух экспертов. В середине мая 2024 года в рамках дела были допрошены семь свидетелей со стороны обвинения и 35 — со стороны защиты.

«Мы пережили очень тяжелую трагедию. Нам очень тяжело. Следователи оказывают на нас сильное давление. Уже почти год так живем. Мы хотим, чтобы этих педофилов наказали, мы хотим справедливого наказания. Моего десятилетнего ребенка не избили, а изнасиловали. Даже в голове такая ситуация не укладывается. Почему они до сих пор под домашним арестом? Они должны быть в СИЗО. Я как мать очень переживаю за сына, за его будущее. И сердце разрывается, когда начинаю думать о том, какую боль и унижение он испытал» — говорит Айза.

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