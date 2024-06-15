Суд в Благовещенске отправил под арест водителя минивэна, сбившего в пьяном виде девять пешеходов

Суд в Благовещенске арестовал водителя минивэна, который сбил девять пешеходов. Об этом сообщает региональное следственное управление СК.

59-летний Евгений Бакарюкин арестован на два месяца. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более человек (пункт «а» шестой части статьи 264 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На заседании суда Бакарюкин признал вину и заявил, что заслуживает самого сурового наказания, отметив, что «совершил страшное злодеяние».

ДТП в Благовещенске произошло 14 июня. Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив девять человек. Пять из них, в том числе трое подростков, погибли. Двое пострадавших сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.