Сирила Рамафосу переизбрали президентом ЮАР

Сирил Рамафоса переизбран на пост президента Южно-Африканской республики. Об этом сообщает Reuters.

Президент ЮАР избирается тайным голосованием в Национальной ассамблее (парламенте) страны. Рамафоса получил голоса 283 парламентариев, за его основного соперника проголосовали 44 человека.

Кандидатуру Рамафосы поддержали как депутаты возглавляемого им «Африканского национального конгресса», так и парламентарии оппозиционной коалиции «Демократический альянс». Незадолго до этого эти два блока, занявшие первые два места по итогам парламентских выборов, договорились о создании правительства национального единства.

Президент ЮАР избирается Национальной ассамблеей на пять лет. Голосование происходит на первом заседании после парламентских выборов. Для Рамафосы новый президентский срок будет вторым и, согласно конституции, последним.

Парламентские выборы в ЮАР состоялись 29 мая. По их итогам «Африканский национальный конгресс» впервые с момента окончания апартеида получил менее половины голосов избирателей.