Правящей в ЮАР партии впервые за 30 лет не удалось получить большинство голосов на парламентских выборах

Правящий в ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) впервые после окончания не набрала абсолютное большинство на парламентских выборах, следует из данных избирательной комиссии.

После обработки 98,46% бюллетеней АНК, появившийся как движение за права коренного населения, набрал 40,23% голосов избирателей. Следом идут центристский «Демократический альянс» (21,66%) и «Умконто ве сизве» (14,73%), которую возглавляет бывший президент ЮАР Джейкоб Зума.

Как отмечает «Би-би-си», для АНК это самый низкий результат за последние 30 лет. Причиной этому послужили высокий уровень коррупции, безработицы и преступности в стране. Теперь партии для создания правящего большинства необходимо будет сформировать коалицию. При этом представители «Умконто ве сизве» уже заявили, что не будут сотрудничать с АНК.

После объявления результатов выборов парламент должен будет избрать президента страны в течение двух недель.

«Африканский национальный конгресс», возглавляемый Нельсоном Манделой, пришел к власти в 1994 году, победив на первых в ЮАР выборах, на которые было допущено темнокожее население. С тех пор АНК регулярно набирал большинство на национальных выборах, проводимых каждые пять лет. На выборах в 2019 году партия набрала 57,5% голосов.