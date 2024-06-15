В Саратовской области в нескольких километрах от областного центра произошел взрыв на подземном магистральном газопроводе.

В результате взрыва начался сильный пожар, столб пламени поднимался на несколько метров. Примерно через час возгорание ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода из-за аномальной жары.

В последние дни температура в Саратовской области в светлое время суток нередко превышала 30 градусов, однако в день взрыва в Саратове было только +27.