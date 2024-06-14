Власти Швейцарии сообщили, что на саммит мира по Украине приедут представители 100 стран и организаций

Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите мира по Украине примут участие делегации 92 стран и восьми организаций. Соответствующие сообщение и список участников опубликованы на сайте швейцарского правительства.

Уточняется, что в саммите примут участие 57 глав государств и правительств, встречу откроет президент Швейцарии Виола Амерд. «Цель этого саммита — инициировать мирный процесс. Для этого необходимо максимально широкое участие стран и выработка общего понимания по трем темам: ядерной и продовольственной безопасности, обмену пленными и возврату украинских детей», — говорится в пресс-релизе.

Организуя этот саммит, Швейцария предоставляет платформу для дискуссий, где все присутствующие государства могут поделиться своими идеями и видениями справедливого и прочного мира в Украине.

Также в пресс-релизе отдельно оговаривается, что на саммите появится возможность обсудить на самом высоком уровне, как и когда Россия может быть включена в мирный процесс. «Выработка долгосрочного решения требует участия обеих сторон. Организуя этот саммит, Швейцария делает первый шаг, который должен запустить процесс достижения справедливого и прочного мира в Украине», — отмечается в заявлении.

Мирный саммит по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна 15–16 июня. В общей сложности было разослано более 160 приглашений. Россию на саммит не приглашали.

Накануне саммита президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством российского МИД, где представил свои условия для прекращения боевых действий. Требования президента включали: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; признание Киевом аннексированных регионов субъектами РФ; отмену санкций.

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Чего ожидают от саммита

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