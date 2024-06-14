«Ведомости»: Владимир Желонкин покинет пост главного редактора «Коммерсанта»

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин в ближайшее время покинет свой пост, заявили «Ведомостям» три источника, знакомых с деталями кадровых изменений.

Новым главным редактором «Коммерсанта» станет заместитель гендиректора издательского дома «Коммерсант» Михаил Лукин, утверждают собеседники издания.

Один из источников сказал, что Желонкин на какое-то время сохранит должность гендиректора издательского дома, с которой он сейчас совмещает пост главреда. Другой собеседник заявил, что с поста гендиректора Желонкин уйдет уже в «ближайшие недели».

О причинах этих кадровых перестановок «Ведомости» не сообщают. Лукин не подтвердил, но и не опроверг изданию информацию о возможном назначении на пост главного редактора «Коммерсанта». Желонкин не ответил «Ведомостям».

Владимир Желонкин пришел в «Коммерсант» в 2013 году. До того он работал гендиректором медиагруппы «Звезда», куда входят телеканал и радиостанция Министерства обороны России, а также заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

В 2018 году Желонкин стал главным редактором «Коммерсанта», сменив на этом посту Сергея Яковлева. Через год из издания ушли ведущие журналисты — специальный корреспондент и редактор Максим Иванов. Как сообщалось, их увольнения потребовал владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Желонкин говорил, что журналисты нарушили некие редакционные стандарты. В знак протеста вслед за Сафроновым и Ивановым уволился весь отдел политики «Коммерсанта».