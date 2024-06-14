В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части

В Ростовской области на территории военного городка в Миллерово взорвался автомобиль, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский, сообщили телеграм-канал «112» и новостной сайт 1Rnd.ru.

По данным канала, военный не пострадал — он успел выйти из автомобиля после того, как тот начал «шипеть и дымиться». Среди возможных причин взрыва канал назвал неисправность газового оборудования.

Позднее информацию о произошедшем подтвердили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что следователи устанавливают обстоятельства «возгорания автомобиля». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Главные события дня

Война Восемьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Восемьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»