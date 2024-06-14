В России признали «террористической организацией» добровольческий Грузинский национальный легион, который воюет на стороне Украины

Южный окружной военный суд признал Грузинский национальный легион террористической организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе заявили, что легион был создан в 2014 году «под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины» и назвали его наиболее крупным вооруженным формированием, «комплектуемым по национальному признаку». Как утверждают в ФСБ, участники легиона причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам российских военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения.

Деятельность участников легиона теперь можно будет квалифицировать не только по статье о вербовке наемников, но и по «статьям террористической направленности», добавили в ФСБ.

Грузинский национальный легион был создан в 2014 году в качестве добровольческого формирования, а с начала полномасштабной войны в Украине участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Легион состоит из бывших военных или сотрудников грузинских спецслужб, а возглавляет его Ушанги Мамулашвили (также известен как Мамука Мамулашвили). В июне 2022 года он рассказывал, что через Грузинский легион проходят от 70% до 80% воюющих на стороне Украины иностранцев прежде чем отправиться в другие подразделения.

В конце февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Мамулашвили по статьям о вербовке наемников (359 УК РФ) и о возбуждении ненависти по отношению к военным (282 УК РФ). МВД России объявило Мамулашвили в розыск, его также внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

В Грузии спецслужбы обвиняют Мамулашвили в попытке «дестабилизации» ситуации в стране. По версии Службы госбезопасности Грузии, Мамулашвили был одним из участников заговора, имевшего целью организацию гражданских беспорядков для свержения власти.

Мамулашвили утверждает, что его несколько раз пытались отравить. О последней попытке отравления лидер Грузинского легиона объявил 13 июня. По словам Мамулашвили, он обратился в правоохранительные органы Украины, которые начали расследование.

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