Сооснователя сайта «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе задержали по делу о побеге сына бывшего губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста в Италии

В Италии в рамках расследования из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса задержан россиянин, постоянно проживающий в Швейцарии, пишут агентство ANSA и газета Corriere della Sera.

По информации изданий, речь идет о 54-летнем Дмитрии Чиракадзе — сооснователе компании «Право.ру», которой принадлежит одноименные портал и справочно-правовая система. Corriere della Sera сообщает, что итальянские карабинеры задержали его в аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи, куда он прилетел с Сардинии.

Правоохранительные органы Италии подозревают Чиракадзе в организации побега Артема Усса. Следователи вышли на него, изучив телефоны других арестованных фигурантов дела. По версии следствия, именно Чиракадзе поддерживал связь с семьей Усса, пока тот находился под домашним арестом в Италии, и координировал действия других членов группы, помогавшей сыну бывшего губернатора Красноярского края сбежать. Как утверждается, вскоре Чиракадзе должны допросить.

В публикации итальянских изданий также говорится, что Чиракадзе вместе с супругой Любовью Орловой управляет компаниями и комплексами недвижимости, включая курорт на Сардинии и «впечатляющее охотничье поместье» в Красноярске, которое среди других российских чиновников посещал сенатор и бывший губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее в рамках дела о побеге Артема Усса были задержаны три человека — два гражданина Боснии и Герцеговины и гражданин Словении. Помимо самого Усса, власти Италии разыскивают еще двух подозреваемых.

После побега сына из Италии Александр Усс поблагодарил всех, кто помогал ему, упомянув президента России Владимира Путина. Вскоре после возвращения сына в Россию Усс объявил об отставке с поста губернатора Красноярского края, а затем стал сенатором от региона.

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