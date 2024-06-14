Путин: Россия не планировала штурмовать Киев, это была операция «по принуждению украинского режима к миру»

Президент России Владимир Путин, выступая в министерстве иностранных дел РФ, заявил, что российские власти не планировали захватывать Киев в начале « », политического решения о штурме города не было. Трансляцию выступления Путина ведет телеканал «Россия 24».

«Наши соединения действительно стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионого города, кто бы чего не говорил и не домысливал, не было. По сути это было ни что иное как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения. И тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году. Разрешить вопросы, представляющие угрозы для безопасности нашей страны. И как ни странно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев», — сказал Путин.

Он добавил, что эти договоренности были «положены на бумагу и парафированы главой украинской делегации».

«Значит, устраивало такое решение вопросы киевские власти?» — отметил Путин.

29 марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, потому что Москву «уверяли в том, что надо создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса».

«Однако сразу же после отвода российских войск руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалось от подготовленного варианта договоренности. Думаю, сегодня понятно, для чего была нужна эта грязная провокация — чтобы объяснить отказ от тех результатов, что были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это было, как мы теперь знаем, по указке западных кураторов», — заявил Путин.

Договоренность, достигнутая в Стамбуле между Москвой и Киевом, предполагала, в частности, что Украина будет нейтральным и безъядерным государством, а также обязуется не присоединяться к военным союзам и не допускать размещение иностранных войск на своей территории. При этом проект договора не предусматривал запрета Украины на вступление в ЕС. Как писало издание Foreign Affairs, переговоры продолжались и в апреле — уже после того, как стало известно об убийствах мирных жителей в Буче.

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные