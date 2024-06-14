Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа повторил тезис о том, что считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины.

По мнению Путина, легитимность Зеленского «не восстановить никакими ухищрениями».

При этом российский президент выразил мнение, что парламент Украины, в отличие от президента, остается легитимным.

«Именно Верховная Рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти», — сказал Путин.

Пятилетний президентский срок Зеленского формально истек 20 мая. При этом конституция страны указывает, что президент должен исполнять свои обязанности до избрания нового главы государства. Проведение очередных выборов было отложено из-за военного положения в стране.

Путин ранее уже заявлял, что легитимность Зеленского «закончилась». Зеленский в ответ на это сам назвал Путина «нелегитимным президентом Российской Федерации».

Российская пропаганда выдвигает тезис о нелегитимности Зеленского на протяжении многих месяцев. В самой Украине широкой дискуссии по этому вопросу не ведется — общественный консенсус состоит в том, что Зеленский остается главой государства.