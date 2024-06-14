Пилот из Абакана, осужденный по делу о госизмене, умер в тюрьме. Его обвиняли в намерении вступить в ВСУ

Гражданский пилот из Абакана Игорь Покусин, осужденный по делу о приготовлении к государственной измене, умер в заключении, сообщают «Сибирь Реалии» и «Первый отдел» со ссылкой на близких погибшего.

По данным «Сибирь.Реалий», Покусин умер 11 июня, причина смерти пока не сообщается. «Мемориал» напоминает, что у 62-летнего пилота были серьезные проблемы со здоровьем: два сустава были заменены протезами, а в сердце установлен стент.

В январе Верховный суд Хакасии приговорил Покусина к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Пилота обвинили в намерении уехать в Украину и вступить в ВСУ. Сторона обвинения запрашивала на год меньше назначенного срока.

Покусин вину не признал. Он настаивал, что воевать на чьей-либо стороне не собирался. Защита подчеркивала, что признательные показания, которые он ранее дал, были получены под пытками. «Мемориал» признал Покусина политзаключенным.

Игоря Покусина задержали в аэропорту Красноярска при попытке уехать из России в июле 2022 года. В этот момент пилот находился под подпиской о невыезде по делу о вандализме. Его обвинили в том, что он облил желтой и синей краской баннер с буквой Z и написал «Слава Украине» на стене музея в Абакане в марте 2022 года.

В начале декабря Покусина приговорили к шести месяцам ограничения свободы по делу о вандализме, после чего его снова задержали, но уже за госизмену.

Как писала «Русская служба Би-би-си», дело против пилота было основано, среди прочего, на прослушке его телефонных разговоров с друзьями, с которыми он обсуждал свои планы вернуться на родину (Покусин родился в Одессе). Кроме того, в одном из разговоров пилот говорил, что хотел бы помогать Украине, например, вывозить раненых или доставлять провизию.

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