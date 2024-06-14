Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начнутся 25 июня

Постоянные представители стран — членов Европейского союза договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — говорится в сообщении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что такая конференция будет считаться стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. Страна очень быстро прошла необходимые для этого этапы.

В начале июня Еврокомиссия заявила, что Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС и рекомендовала начать их до конца месяца.

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