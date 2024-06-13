Центробанк отменил утренние торги на Московской бирже

Банк России принял решение с 14 июня отменить утренние торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Теперь на этих рынках с 9:50 продолжит проводиться аукцион открытия, а с 10 утра — основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по стандартному расписанию.

Утренние сессии, отмечается в сообщении ЦБ, приостановлены до дальнейшего уведомления.

Минфин США 12 июня внес Московскую биржу в санкционные списки. После этого площадка объявила, что больше не будет торговать долларами США и евро. Центробанк, который ранее определял курс рубля на основе данных торгов на Мосбирже, сообщил, что будет высчитывать его по другим показателям.

В 2022 году, когда в первые дни вторжения против РФ были введены жесткие санкции, Центробанк также отменял утренние сессии на Мосбирже. К стандартному графику торги вернулись в сентябре.

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