МИД заявил, что ошибка в транслитерации имени не может быть основанием для изъятия загранпаспорта. Тем не менее, пограничники так делают

Разные варианты транслитерации имени в загранпаспорте не могут являться основанием для его изъятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

В ведомстве заверили, что гражданам нет необходимости перед выездом из страны проверять написание в своих паспортах имени и фамилии на латинице.

Представители МИДа отметили, что в общем случае при транслитерации используют правила, утвержденные приказом ведомства от 12 февраля 2020 года, однако при этом стандартная транслитерация может быть изменена — например, по заявлению гражданина на основании документов, выданных иностранными государствами.

Из-за изменений в законодательстве, вступивших в силу в декабре 2023 года, в России в последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов прямо на границе. Владельцев таких документов не выпускают из страны.

Новые правила, в частности, называют одним из оснований для изъятия документа «наличие орфографических ошибок, опечаток в паспорте». в том числе трактуют как «ошибки» транслитерацию имени и фамилии, не соответствующую принятым в России стандартам.

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