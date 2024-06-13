МИД заявил, что ошибка в транслитерации имени не может быть основанием для изъятия загранпаспорта. Тем не менее, пограничники так делают
Разные варианты транслитерации имени в загранпаспорте не могут являться основанием для его изъятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.
В ведомстве заверили, что гражданам нет необходимости перед выездом из страны проверять написание в своих паспортах имени и фамилии на латинице.
Представители МИДа отметили, что в общем случае при транслитерации используют правила, утвержденные приказом ведомства от 12 февраля 2020 года, однако при этом стандартная транслитерация может быть изменена — например, по заявлению гражданина на основании документов, выданных иностранными государствами.
Из-за изменений в законодательстве, вступивших в силу в декабре 2023 года, в России в последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов прямо на границе. Владельцев таких документов не выпускают из страны.
Новые правила, в частности, называют одним из оснований для изъятия документа «наличие орфографических ошибок, опечаток в паспорте». Пограничники в том числе трактуют как «ошибки» транслитерацию имени и фамилии, не соответствующую принятым в России стандартам.