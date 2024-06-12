Жене Беркович ограничили передачу писем в СИЗО

Режиссерке Жене Беркович, находящейся под арестом, ограничили передачу писем, пишет «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал группы поддержки Беркович.

Сейчас, сообщила группа поддержки Беркович, ей приносят «в лучшем случае 1-2 письма в неделю», остальные письма, как объясняют режиссерке, «не проходят цензуру».

«Если вам приходят уведомления, что письмо прошло цензуру, жалуйтесь „ФСИН-письму“ на их сайте, что, мол, почему, если цензура пройдена, письмо не отдают? Может, это сработает, и она увидит хоть часть ваших писем», — призывает группа поддержки Беркович.

Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. С 20 мая дело Беркович и Петрийчук рассматривает Второй Западный окружной военный суд в Москве.